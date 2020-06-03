En fazla kazandıran BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,69 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 2,01 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,12 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,69 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 2,01 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,12 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032245 2,69 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036814 2,01 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028616 1,12 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,121770 1,11 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,097970 1,02 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,025645 1,01 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,058544 1,01 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,074829 0,99 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,075026 0,99 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,077625 0,98 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA