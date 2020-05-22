En fazla kazandıran BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,11 ile "Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF", yüzde 1,09 ile "Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF" ve yüzde 1,05 ile "Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,11 ile "Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF", yüzde 1,09 ile "Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF" ve yüzde 1,05 ile "Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,081246 1,11 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,080771 1,09 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,116615 1,05 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,042663 1,03 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,058194 1,02 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033418 0,98 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,075017 0,97 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,078488 0,97 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,060592 0,96 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,040010 0,96 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA