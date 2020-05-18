En fazla kazandıran BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,50 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,39 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,17 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,50 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,39 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,17 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,030939 1,50 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033546 1,39 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,025809 1,17 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,025120 1,14 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,036715 1,12 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,017444 1,12 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,018550 0,94 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,023164 0,86 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,032947 0,84 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,076749 0,81 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA