En fazla kazandıran BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,06 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 2,05 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,61 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,06 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 2,05 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,61 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,024996 2,06 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,017369 2,05 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,025584 1,61 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,036430 1,58 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,018284 1,19 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,023045 0,97 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,030374 0,93 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,061558 0,88 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,025473 0,88 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022829 0,87 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA