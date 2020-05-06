En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,54 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 2,01 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 1,98 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.