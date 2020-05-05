En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,93 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,88 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,75 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.