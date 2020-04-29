En fazla kazandıran BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,65 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 2,19 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,16 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,65 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 2,19 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,16 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034791 2,65 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030614 2,19 Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,019628 1,16 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,082477 0,99 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,022563 0,93 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024645 0,91 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,035120 0,87 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,074412 0,82 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,080667 0,81 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016632 0,78 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA