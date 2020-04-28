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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,65 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 3,27 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

En fazla kazandıran BES fonları
28.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:58

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,65 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 3,27 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,031958 3,65
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,074555 3,27
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,023757 3,27
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016504 3,26
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,034817 3,16
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024423 3,10
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,024001 3,00
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,123287 2,83
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018658 2,80
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019299 2,80
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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