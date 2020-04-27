En fazla kazandıran BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,32 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 2,25 ile "Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF" ve yüzde 1,99 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,32 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 2,25 ile "Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF" ve yüzde 1,99 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,016427 2,32 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,016210 2,25 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,015983 1,99 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,023005 1,98 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,072193 1,88 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018000 1,73 NN Hay. Em. Altın EYF 0,025234 1,73 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,041938 1,72 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,040550 1,72 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,041369 1,72 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA