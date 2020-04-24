En fazla kazandıran BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,73 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 2,68 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 2,29 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,73 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 2,68 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 2,29 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030151 3,73 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033836 2,68 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,030556 2,29 Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,016841 1,94 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,058417 1,18 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,037428 1,17 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,015854 1,09 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,058638 1,05 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,039054 1,01 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,041227 1,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA