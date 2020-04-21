En fazla kazandıran BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,97 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF", yüzde 5,95 ile "Halk Hayat ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 5,94 ile "Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,97 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF", yüzde 5,95 ile "Halk Hayat ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 5,94 ile "Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017548 5,97 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017384 5,95 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018641 5,94 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019222 5,73 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,018193 5,53 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,018855 5,41 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018914 5,31 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018267 5,30 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017662 5,19 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,019943 5,11 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA