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Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,35 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 1,98 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 1,89 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.

14.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:58
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,35 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 1,98 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 1,89 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,029292 2,35
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,035815 1,98
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,071108 1,89
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,056875 1,85
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,070163 1,77
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,040667 1,68
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,039760 1,54
NN Hay. Em. Altın EYF 0,023926 1,54
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012211 1,54
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,038446 1,54
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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