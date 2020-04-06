En fazla kazandıran BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,86 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", yüzde 1,85 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,86 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", yüzde 1,85 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) NN Hay. Em. Altın EYF 0,022620 1,86 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,037591 1,85 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,036352 1,85 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,011553 1,84 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,036510 1,84 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,035648 1,84 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,040159 1,84 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,038702 1,82 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,037079 1,81 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,012277 1,80 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA