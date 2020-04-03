En fazla kazandıran BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,19 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,31 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,18 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,19 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,31 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,18 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027771 2,19 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026129 1,31 Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,015824 1,18 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,030757 1,17 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,033385 1,17 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020723 1,03 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,061824 0,89 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,062121 0,88 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,095528 0,87 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,071188 0,86 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA