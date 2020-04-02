En fazla kazandıran BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,03 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 0,44 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,41 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,03 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 0,44 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,41 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,023366 1,03 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,033445 0,44 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,038025 0,41 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041556 0,41 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020511 0,40 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,035822 0,38 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,018608 0,38 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,034974 0,37 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,035664 0,36 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,036877 0,36 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA