En fazla kazandıran BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,40 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF", yüzde 3,14 ile "Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 3,02 ile "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,40 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF", yüzde 3,14 ile "Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 3,02 ile "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,067195 3,40 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036261 3,14 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,069768 3,02 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,102504 2,96 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,103828 2,91 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,069938 2,90 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,090233 2,87 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010839 2,79 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038571 2,66 NN Hay. Em. Altın EYF 0,021497 2,59 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA