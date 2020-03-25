En fazla kazandıran BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 7,77 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 6,91 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 6,69 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 7,77 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 6,91 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 6,69 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024428 7,77 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,018651 6,91 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,012966 6,69 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021039 6,43 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019572 6,42 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,060295 6,41 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,027785 6,40 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,107924 6,20 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,061283 6,13 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,061598 6,13 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA