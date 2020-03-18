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Aviva, Çal, Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,59 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 2,63 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF" ve yüzde 2,05 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" oldu.

18.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:58
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,59 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 2,63 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF" ve yüzde 2,05 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027527 4,59
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,015976 2,63
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,053051 2,05
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,023418 1,01
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039251 0,95
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,060729 0,83
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,070879 0,79
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,050427 0,59
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,029981 0,59
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,047079 0,53
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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