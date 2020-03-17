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Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,20 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 0,67 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,63 ile "AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF" oldu.

17.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:32
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,20 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 0,67 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,63 ile "AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,023183 1,20
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012892 0,67
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,046830 0,63
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,035719 0,59
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,060232 0,12
NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF 0,010000 0,05
AvivaSA Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 0,015297 0,04
NN Hay. Em. Başlangıç Katılım EYF 0,015430 0,03
Halk Hayat ve Em. Başlangıç Katılım EYF 0,015613 0,03
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,021936 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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