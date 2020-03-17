En fazla kazandıran BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,20 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 0,67 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,63 ile "AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,20 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 0,67 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,63 ile "AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,023183 1,20 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012892 0,67 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,046830 0,63 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,035719 0,59 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,060232 0,12 NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF 0,010000 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 0,015297 0,04 NN Hay. Em. Başlangıç Katılım EYF 0,015430 0,03 Halk Hayat ve Em. Başlangıç Katılım EYF 0,015613 0,03 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,021936 0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA