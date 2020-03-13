En fazla kazandıran BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,95 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,52 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 0,15 ile "Garanti Em. Hay. Değ. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,95 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,52 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 0,15 ile "Garanti Em. Hay. Değ. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012800 0,95 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022792 0,52 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,059851 0,15 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012884 0,05 NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF 0,009986 0,04 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,069568 0,03 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023677 0,03 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,065569 0,03 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,066517 0,03 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,065014 0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA