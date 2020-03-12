En fazla kazandıran BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,81 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF", yüzde 0,86 ile "Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" ve yüzde 0,84 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,81 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF", yüzde 0,86 ile "Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" ve yüzde 0,84 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,016791 1,81 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,036328 0,86 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,032331 0,84 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,036784 0,79 NN Hay. Em. Altın EYF 0,021425 0,70 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,021442 0,70 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,035594 0,70 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,034567 0,69 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,034433 0,69 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,038046 0,69 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA