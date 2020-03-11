En fazla kazandıran BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,93 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 2,28 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 2,26 ile "Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,93 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 2,28 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 2,26 ile "Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029881 3,93 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,095038 2,28 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,107642 2,26 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,072989 2,21 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,108728 2,20 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,071126 2,18 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,074553 2,15 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,075655 2,12 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,031169 2,11 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,109414 2,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA