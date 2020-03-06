Haberler » Ekonomi » En fazla kazandıran BES fonları - Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,49 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF", yüzde 1,40 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 1,39 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

06.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:16
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,49 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF", yüzde 1,40 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 1,39 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,024129 1,49
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,034063 1,40
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024004 1,39
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,039602 1,34
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,023153 1,32
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016057 1,31
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019218 1,16
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,017623 1,14
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019097 1,12
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018250 1,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler