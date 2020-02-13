En fazla kazandıran BES fonları

13.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:14

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,79'la "Halk Hayat ve Emeklilik Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (EYF)", yüzde 1,63'le "Vakıf Emeklilik ve Hayat Katılım Hisse Senedi EYF" ve yüzde 1,54'le "Katılım Emeklilik ve Hayat Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Emeklilik Fonu Kazandıranlar Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,023733 1,79 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016488 1,63 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024695 1,54 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,035303 1,14 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,083513 0,98 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,082973 0,98 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,035338 0,95 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,041328 0,95 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042972 0,84 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,024508 0,81

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA