En fazla kazandıran BES fonları

12.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:58

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,11 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,82 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 1,80 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,035983 2,11 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,131010 1,82 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,072520 1,80 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042615 1,77 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,090368 1,75 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,082166 1,36 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,082700 1,36 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,040941 1,33 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,024759 1,33 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,125554 1,27

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)