En fazla kazandıran BES fonları

10.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:32

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,79 ile "Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF", yüzde 0,58 ile "Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF" ve yüzde 0,51 ile "NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,018449 0,79 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,011794 0,58 NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,015454 0,51 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,030971 0,49 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,031730 0,48 NN Hay. Em. Altın EYF 0,019665 0,46 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,032728 0,46 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,034923 0,45 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,031738 0,45 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,019997 0,45

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)