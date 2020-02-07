En fazla kazandıran BES fonları

07.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:16

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,22 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,75 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,68 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,036174 1,22 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,056337 0,75 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,029603 0,68 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,017409 0,66 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,033811 0,63 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,070528 0,36 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,085900 0,29 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,072832 0,27 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,016082 0,27 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,096928 0,25

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)