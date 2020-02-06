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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,47'yle "Anadolu Hayat Emeklilik BRIC Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1'le de "Allianz Yaşam ve Emeklilik Karma EYF" ve "Allianz Yaşam ve Emeklilik Karma Gr. EYF" oldu.

06.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:54
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,47'yle "Anadolu Hayat Emeklilik BRIC Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1'le de "Allianz Yaşam ve Emeklilik Karma EYF" ve "Allianz Yaşam ve Emeklilik Karma Gr. EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042885 1,47
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,130328 1,00
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,089930 1,00
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,072184 0,97
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,023444 0,89
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,023415 0,84
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016333 0,82
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,035677 0,79
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,085651 0,58
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,059208 0,58

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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