En fazla kazandıran BES fonları

13.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:02

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,44 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 1,01 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,00 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,033965 1,44 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,035455 1,01 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018866 1,00 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019243 0,97 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018898 0,97 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018844 0,94 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,018397 0,91 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,019117 0,87 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019595 0,86 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,017681 0,85

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)