En fazla kazandıran BES fonları

08.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:10

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,56 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 1,55 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,43 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021421 1,56 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030704 1,55 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,014108 1,43 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,020261 1,38 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,032249 1,28 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,071272 1,16 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,084872 1,06 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,068205 1,04 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,026711 1,04 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,123578 1,03

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)