En fazla kazandıran BES fonları

03.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:00

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,78 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,57 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,55 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,037094 1,78 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,130639 1,57 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,030443 1,55 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,138720 1,53 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,083118 1,48 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021277 1,46 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022052 1,46 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,062610 1,45 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,080165 1,45 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,080799 1,44

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)