En fazla kazandıran BES fonları

26.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:54

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 7,85 ile "BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF", yüzde 0,94 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,93 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,048990 7,85 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018342 0,94 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018407 0,93 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018329 0,91 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,050004 0,86 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018666 0,85 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017606 0,78 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,017866 0,75 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,017222 0,70 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,018222 0,65

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA