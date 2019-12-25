En fazla kazandıran BES fonları

25.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:44

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,32 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 1,16 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve yüzde 0,99 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,071650 1,32 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,015753 1,16 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,020043 0,99 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,134908 0,98 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,060916 0,96 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013876 0,95 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030285 0,94 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,049577 0,93 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,032453 0,93 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021090 0,92

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)