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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,03 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,61 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF" ve yüzde 0,60 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.

16.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:30
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,03 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,61 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF" ve yüzde 0,60 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,040871 1,03
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,080249 0,61
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,026430 0,60
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,100325 0,56
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,080230 0,53
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,023241 0,52
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,064704 0,52
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,028008 0,52
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,117160 0,51
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,059790 0,50
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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