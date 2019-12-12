En fazla kazandıran BES fonları

12.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:16

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,86 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,53 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,38 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,034121 0,86 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,040096 0,53 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,021101 0,38 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,015202 0,35 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,021783 0,32 Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,027300 0,28 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012417 0,27 Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,018037 0,27 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,044919 0,25 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,079531 0,24

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)