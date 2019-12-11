En fazla kazandıran BES fonları

11.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:28

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,38 ile "Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF", yüzde 0,37 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,011123 0,38 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029401 0,37 NN Hay. Em. Altın EYF 0,017698 0,37 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031425 0,37 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,029190 0,36 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028458 0,36 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030426 0,36 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018030 0,36 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029460 0,36 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,028639 0,34

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)