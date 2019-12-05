En fazla kazandıran BES fonları

05.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:50

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,71 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF", yüzde 1,63 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,62 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013034 1,71 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019930 1,63 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,028552 1,62 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,018896 1,55 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,047255 1,44 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,067928 1,42 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,015109 1,31 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033243 1,14 NN Hay. Em. Altın EYF 0,017759 1,13 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029498 1,13

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)