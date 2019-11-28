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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,70 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,47 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,40 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

28.11.2019 14:48 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:48
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,70 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,47 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,40 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0334640,70
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0271500,47
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0390140,40
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0304380,38
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0281540,36
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0266300,34
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0123610,33
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0189390,33
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0551880,28
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0277420,28
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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