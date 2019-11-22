En fazla kazandıran BES fonları

22.11.2019 14:40 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:40

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,67 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 0,62 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,60 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,065215 0,67 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,012334 0,62 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,017829 0,60 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,020616 0,54 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,019219 0,49 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,026364 0,43 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,021083 0,41 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,018457 0,41 Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,043623 0,39 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033041 0,32

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)