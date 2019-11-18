En fazla kazandıran BES fonları

18.11.2019 14:42 | Son Güncelleme: 18.11.2019 14:42

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,89 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF", yüzde 1,87 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 1,69 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,119279 1,89 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027762 1,87 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,032114 1,69 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,057262 1,67 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,083477 1,65 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,030250 1,65 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,112019 1,64 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,076711 1,58 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,097080 1,58 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019655 1,58

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)