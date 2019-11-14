En fazla kazandıran BES fonları

14.11.2019 15:10 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:10

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,42 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 0,93 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve "Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,062979 1,42 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044001 0,93 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,126226 0,93 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,071740 0,90 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,072422 0,89 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,111311 0,87 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,082969 0,86 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,059092 0,84 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,126465 0,84 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,111695 0,84

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)