En fazla kazandıran BES fonları

04.11.2019 14:42

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,81 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,73 ile "Garanti Em. Hay. Altın EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033611 1,81 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,032084 0,73 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029999 0,73 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030068 0,73 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031038 0,73 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,029040 0,72 NN Hay. Em. Altın EYF 0,018075 0,72 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018398 0,72 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,029772 0,72 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,054191 0,69

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)