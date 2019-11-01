En fazla kazandıran BES fonları

01.11.2019 15:22

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,50 ile "Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF", yüzde 1,46 ile "Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF" ve yüzde 1,39 ile "MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012407 1,50 Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,014353 1,46 MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,017300 1,39 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,037930 1,36 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,013104 1,36 Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,017140 1,35 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,012148 1,28 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010651 1,27 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017257 1,26 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017379 1,25

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)