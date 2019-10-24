En fazla kazandıran BES fonları

24.10.2019 14:52

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,59 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 2,57 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 2,56 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024723 2,59 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,017301 2,57 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011474 2,56 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016727 2,50 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,059137 2,50 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,030117 2,11 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,067642 2,05 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,068328 2,04 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017123 2,03 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025964 2,01

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)