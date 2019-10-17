En fazla kazandıran BES fonları

17.10.2019 14:29

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,63 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,21 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,17 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032695 0,63 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038189 0,21 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,110931 0,17 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,077200 0,16 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,061148 0,16 Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,021359 0,15 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064030 0,07 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,046481 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,034184 0,06 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038073 0,05

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)