En fazla kazandıran BES fonları

10.10.2019 14:28

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,38 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,77 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF" ve yüzde 0,76 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031629 1,38 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,028964 0,77 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010239 0,76 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,029670 0,76 NN Hay. Em. Altın EYF 0,018330 0,75 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030440 0,75 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031421 0,74 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,029447 0,74 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037047 0,74 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,032487 0,74

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)