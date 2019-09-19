En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,96 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF", yüzde 0,92 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" ve yüzde 0,84 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

19.09.2019 15:02
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,96 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF", yüzde 0,92 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" ve yüzde 0,84 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0173420,96
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0351910,92
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0162270,84
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0157650,83
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0161550,82
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,0166100,80
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,0163500,76
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0162370,76
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,0163680,75
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,0165010,74
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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