En fazla kazandıran BES fonları

18.09.2019 14:46

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,23 ile "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF", yüzde 0,22 ile "AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF" ve "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,063773 0,23 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,041503 0,22 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,050777 0,22 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,094461 0,21 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,061756 0,21 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,068149 0,21 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,047926 0,21 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,082991 0,21 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,066038 0,21 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020704 0,20

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)