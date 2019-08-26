En fazla kazandıran BES fonları

26.08.2019 14:12

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,05 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 2,03 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 1,86 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054843 2,05 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028606 2,03 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021067 1,86 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,070541 1,84 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018065 1,83 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,051140 1,83 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,034206 1,80 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018745 1,80 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,114581 1,75 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,074888 1,75

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)