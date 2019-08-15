En fazla kazandıran BES fonları

15.08.2019 14:41

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,79 ile "BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF", yüzde 0,78 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve yüzde 0,76 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:



Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,016048 0,79 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012326 0,78 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016080 0,76 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,037751 0,71 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015845 0,71 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016179 0,70 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,015255 0,67 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,015394 0,65 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015435 0,65 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,104111 0,65

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)